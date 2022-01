'Homem-Aranha' atinge 12ª maior bilheteria da história do cinema

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Hollywood fechou 20221 com otimismo por conta da boa bilheteria de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, que completou a terceira semana seguida no topo da lista dos filmes que mais faturaram, desta vez com US$ 52,7 milhões (o equivalente a

Continua depois da publicidade

R$ 293,6 bilhões) na América do Norte.

O filme do super-herói já é a 12ª maior bilheteria mundial da história, com cerca de US$ 1,37 bilhões (R$ 7,63 bilhões), e a 10ª da América do Norte, onde arrecadou por volta de US$ 609,9 milhões (R$3,4 bilhões).

Atualmente, o recorde pertence ao filme Avatar, lançado em 2009. À época, foram arrecadados cerca de 2,84 bilhões de dólares. Completam a lista até a 11ª colocação Vingadores: Ultimato, Titanic, Star Wars: O Despertar da Força, Vingadores: Guerra Infinita, Jurassic World, O Rei Leão, Os Vingadores, Velozes e Furiosos 7, Frozen 2 e Os Vingadores: Era de Ultron, este último com US$ 1,4 bilhões no total.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Confira abaixo a lista com as 10 maiores bilheterias entre sexta-feira e domingo nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá, de acordo com o Comscore.

1º – US$ 52,7 milhões – Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

2º – US$ 19,6 milhões – Sing 2

Continua depois da publicidade

3º – US$ 4,5 milhões – King’s Man: A Origem

4º – US$ 4,1 milhões – American Underdog

5º – US$ 3,8 milhões – Matrix Ressurrections

6º – US$ 2,1 milhões – Amor, Sublime Amor

7º – US$ 1,4 milhões – Os Caça-Fantasmas: Mais Além

8º – US$ 1,2 milhões – Licorice Pizza

9º – US$ 1,2 milhões – A Journal for Jordan

10º – US$ 1,1 milhões – Encanto

(Com informações da agência AP)

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].