Luuk de Jong decide, Ter Stegen faz milagre e Barcelona bate Mallorca no Espanhol

O Barcelona investiu R$ 350 milhões no jovem Ferrán Torres para melhorar seu setor ofensivo. Com o atacante impedido de atuar pelo fair play financeiro, quem definiu a importante vitória por 1 a 0 sobre o Mallorca na abertura do ano foi o centroavante Luuk de Jong. O centroavante fez, o goleiro Ter Stegen operou milagre atrás e a equipe catalã subiu para o quinto lugar do Campeonato Espanhol.

O centroavante de 31 anos precisou de três chances para balançar as redes no estádio Iberostar, em Palma de Maiorca. Nas duas primeiras ele parou na trave e no travessão, respectivamente, lamentando a falta de sorte nas finalizações.

Já aos 44 minutos do primeiro tempo, o Barcelona trabalhou bem a bola, e a invertida da esquerda para a direita encontrou Mingueza, que cruzou com precisão na cabeça de De Jong. Festa para quem foi melhor na etapa.

No segundo tempo, a postura em campo foi bastante diferente. Com sete e até oito jogadores adiantados na marcação, o Mallorca criou boas oportunidades para superar o goleiro Ter Stegen, mas não acertou o alvo. Aos 44, dois atacantes apareceram livres na frente do gol e acabaram se atrapalhando.

O Barcelona, bastante desfalcado, se fechou como pôde no fim, viu Ter Stegen realizar milagre nos acréscimos com a mão direita e fez enorme festa. Piqué abraçou o goleiro após a defesa salvadora comemorando como se fosse um gol.

Com o resultado positivo, os catalães chegam aos 31 pontos, a 15 do líder Real Madrid, mas sobem para o quinto lugar e já sonham com vaga na Liga dos Campeões. Hoje, o time iria somente para a Liga Europa. Precisa ganhar mais uma posição.

Na quarta-feira, o time visita o Linares pela Copa do Rei, mas a preocupação do clube está em negociar jogadores para abrir espaço para a inscrição de Ferrán Torres. O técnico Xavi não esconde sua empolgação com o novo reforço, de apenas 21 anos.

“Ele está vindo de uma lesão importante, mas tem um comprometimento fantástico, vai nos dar muito, não tenho dúvidas disso. Ele pode jogar em várias posições e estou muito feliz com o esforço feito pelo clube para trazê-lo.”

Demais resultados deste domingo: Bétis 0 x 2 Celta de Vigo, Alavés 1 x 1 Real Sociedad e Elche 0 x 0 Granada.

