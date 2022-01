Ronaldo é diagnosticado com a covid-19 e fica fora do aniversário do Cruzeiro

Por Estadão - Estadão 7

O Cruzeiro informou neste domingo que Ronaldo Fenômeno, ex-jogador e agora novo mandatário do clube, testou positivo para a covid-19. Com isso, de acordo com a assessoria de imprensa, o dirigente, sócio majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do time mineiro, está fora das comemorações do aniversário de 101 anos da equipe neste domingo.

De acordo com o clube, Ronaldo está com “sintomas leves” e seguindo recomendações médicas – por orientação médica, está em repouso e se encontra em isolamento social. A assessoria de imprensa informou ainda que o ex-jogador “lamentou o fato”.

O clube informa que, em breve, vai divulgar a nova agenda do ex-jogador na capital mineira. Estavam previstos eventos de Ronaldo em uma missa para comemorar o aniversário e com sócios torcedores, em uma live, além de uma coletiva de imprensa quando ele iria responder a perguntas sobre o início da gestão à frente do futebol cruzeirense.

Em dezembro, o ex-atacante do Cruzeiro anunciou a compra de 90% das ações da SAF do time mineiro por R$ 400 milhões. Ronaldo, hoje com 45 anos, atualmente também é dono do Valladolid, clube da segunda divisão da Espanha. Em 2018, adquiriu 51% das ações por 30 milhões de euros (R$ 189,4 milhões na cotação atual). A expectativa é que haja uma interação maior entre as equipes agora.

O elenco do Cruzeiro volta aos treinamentos nesta terça-feira, dando início aos trabalhos de pré-temporada na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. Ainda sem treinador, após a saída de Vanderlei Luxemburgo, dispensado pelo novo comando do futebol cruzeirense, era esperado que Ronaldo anunciasse o nome do novo técnico antes da reapresentação dos atletas.

O técnico uruguaio Paulo Pezzolano, de 38 anos, é o preferido da nova diretoria do Cruzeiro para assumir a vaga de Luxemburgo no comando técnico da equipe. Ex-técnico do Pachuca, do México, Pezzolano é velho conhecido do diretor Paulo André e se encaixa no perfil buscado pela gestão de Ronaldo.

