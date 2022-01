Al-Attiyah lidera prólogo do Dakar nos carros e Daniel Sanders é melhor nas motos

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

A Toyota vai largar na frente na especial inicial do Dakar 2022, neste domingo, entre os carros. A posição de honra foi garantida no prólogo de 19 quilômetros deste sábado, no qual Nasser Al-Attiyah superou o espanhol Carlos Sainz, da Audi, por somente 12 segundos.

Continua depois da publicidade

Al-Attiyah fez o percurso entre Jedá e Ha’il, na Arábia Saudita, com 10min56s. Sainz fez 11min08s. Brian Baragwanath e Henk Lategan terminaram com o mesmo tempo: 11min32s, ficando em terceiro e quarto, respectivamente. Somente um segundo mais lento, veio Sébastien Loeb.

Entre as motos, com 595 quilômetros de deslocamento e outros 19 de trecho especial, Daniel Sanders garantiu a primeira colocação com 55min30s, um minuto mais veloz que Pablo Quintanilla, e dois na frente de Ross Branch e Kevin Benavides.

Advertisement

SEGURANÇA – A organização do Dakar emitiu um comunicado neste sábado revelando que aumentou a segurança do evento depois que um carro de serviço “sofreu uma explosão repentina” nos arredores de Jedá, sem especificar a causa. Também não descartou “nenhuma possibilidade” do que aconteceu ao dar o relatório médico dos envolvidos no incidente.

Continua depois da publicidade

“Após o comunicado de imprensa da última quinta-feira sobre um evento envolvendo um carro de serviço no dia 29 de dezembro em Jedá, acrescentamos informações: o carro transportava seis passageiros. Cinco deles saíram ilesos do veículo e apenas o motorista do carro sofreu ferimentos graves na perna e teve que ser operado. Sua condição está melhorando e seu repatriamento para a França está sendo preparado”, afirmou a direção do Dakar.

E foi além: “Seu veículo foi abruptamente parado por uma explosão repentina, cuja origem ainda é desconhecida neste momento. A polícia saudita foi imediatamente ao local e deu início às investigações, sem descartar qualquer possibilidade, inclusive de ato malicioso. Dada esta incerteza e como medida de precaução, decidimos com as autoridades sauditas reforçar todas as medidas de segurança que já estavam em vigor nos anos anteriores e que foram renovadas para esta terceira edição do Dakar na Arábia Saudita”, seguiu.

Por fim, a nota pediu atenção redobrada para todos. “Portanto, todo o campo, hotéis e acampamentos se beneficiarão de uma segurança significativamente melhorada. Neste contexto, pedimos-lhe que estejam vigilantes.”

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].