Instituto de Mineração anuncia troca de diretores a partir de março deste ano

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) anunciou que o diretor-presidente da entidade, Flávio Ottoni Penido, deixará o cargo a partir de março deste ano, assim como Wilson Brumer, presidente do conselho diretor. Os substitutos serão selecionados pelo conselho diretor do Ibram ainda no início deste ano.

Wilson Brumer assumiu o posto em abril de 2019 e Flávio Penido em agosto do mesmo ano, logo após o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho (MG). O Ibram representa empresas e instituições que atuam no setor mineral. A entidade tem mais de 120 associados, responsáveis por 85% da produção mineral do Brasil.

