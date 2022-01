'BBB 22': Felipe Neto diz que não será participante do reality

Por Estadão - Estadão 15

Advertisement

Advertisement

Felipe Neto afirmou que não será um dos participantes do BBB 22. Em stories publicados em seu Instagram neste sábado, 1º, o youtuber respondeu a fãs que têm lhe enviado mensagens a respeito da possibilidade de participar do reality show e também a respeito do recente fim de seu namoro com Bruna Gomes.

Continua depois da publicidade

Sem voz por conta de um “estresse emocional muito grande”, ele disse: “Estou passando para tranquilizar todo mundo que tem mandado mensagem: eu não vou estar no Big Brother e eu estou a cada dia mais me recuperando.”

“A única coisa que quero pedir a vocês é que nunca, sob nenhuma hipótese, mandem ódio para ninguém, por favor, mandem só amor, é só isso que eu peço. Não acreditem em nenhuma fofoca. Se algum dia eu ou a Bruna quisermos nos pronunciar, nós vamos nos pronunciar. E nunca pense, nem por um segundo, que a Bruna fez algo de errado”, continuou.

Advertisement

A Globo ainda não divulgou a lista de participantes do BBB 22. Nos últimos anos, a emissora usou intervalos comerciais da sua grade de programação para revelar o nome dos artistas e anônimos que integram o elenco do reality show.

Continua depois da publicidade

Recentemente, o ator Ícaro Silva foi outro a negar a possibilidade de participar do Big Brother Brasil, do qual disse ter “ódio” e ser “entretenimento medíocre”, o que originou resposta do ex-apresentador da atração, Tiago Leifert.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].