Lateral-direito Vanderson acerta com Monaco por cinco temporadas: 'Muito feliz'

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Uma das principais revelações do Grêmio em 2021, o lateral-direito Vanderson vai defender as cores do francês Monaco nos próximos cinco anos. Contratado por aproximadamente R$ 70 milhões, o jogador se disse honrado com sua primeira aventura fora do País.

Continua depois da publicidade

“Estou muito feliz de me juntar ao Monaco, um clube histórico na Ligue 1 (Campeonato Francês), e importante na Europa. Também é um clube onde muitos brasileiros brilharam. Uma honra ter oportunidade de fazer parte de um grande projeto”, comemorou o jogador de apenas 20 anos.

Vanderson é o terceiro jovem promissor negociado pelo Grêmio nos últimos meses para a Europa. Precisando fazer caixa, o clube gaúcho já havia negociado o volante Matheus Henrique, de 23 anos, e o zagueiro Ruan, de 22, ao italiano Sassuolo, em agosto. O defensor ainda ficou no Sul até o fim do Brasileirão.

Advertisement

O clube francês fez diversos posts em suas redes sociais neste sábado para festejar e divulgar o anúncio da contratação. Vanderson chega como jogador prodígio no Monaco, que está cheio de expectativas. Até um vídeo com seus grandes lances foi divulgado.

Continua depois da publicidade

“O AS Monaco tem o prazer de anunciar a chegada do lateral-direito brasileiro Vanderson, do Grêmio. O brasileiro assinou um contrato de cinco anos com o clube”, anunciou os franceses, que venceram a concorrência com o inglês Brentford.

Os gaúchos também oficializaram a negociação de Vanderson, que fez 24 jogos pelo clube entre Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores e Gauchão, e marcou três gols. “O Grêmio agradece o empenho profissional de Vanderson e deseja sucesso no decorrer de sua carreira.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].