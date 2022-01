LeBron festeja 37 anos com apresentação de gala em atropelo dos Lakers na NBA

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O “feliz Ano Novo” de LeBron James foi da melhor maneira possível. No tradicional jogo da noite de 31 de dezembro da NBA, o astro tinha um motivo a mais para brilhar e não desperdiçou a oportunidade. Foi o cestinha, com 43 pontos, da vitória arrasadora dos Lakers sobre o Portland Trail Blazers por 139 a 106, garantindo uma comemoração perfeita pelos 37 anos completados no dia 30 de dezembro.

Continua depois da publicidade

LeBron foi o cara na Crypto.com Arena, em Los Angeles. O astro começou o jogo da virada de ano com tudo. Em menos de cinco minutos, já havia anotado 12 dos 19 pontos da equipe. Ele foi para o intervalo com algo inédito na carreira: um duplo-duplo de 27 pontos e 10 rebotes. Nunca tinha realizado um primeiro tempo tão espetacular. Tudo isso em 17 minutos de quadra.

Com LeBron inspirado, a vantagem no intervalo já sugeria que os Lakers venceriam por uma vantagem ampla. Os Lakers fecharam a primeira metade da partida com 69 a 54. E o time da Califórnia não se acomodou com a vantagem e seguiu arrasador depois do descanso.

Advertisement

LeBron atuou mais 12 minutos após o intervalo e fechou sua noite perfeita com 43 pontos e 14 rebotes. Russell Westbrook também se destacou em quadra com mais um triplo-duplo na carreira. O ala-armador não estava tão certeiro nos arremessos, anotando “somente” 15 pontos, mas pegou 13 rebotes e deu 12 assistências.

Continua depois da publicidade

“Foi definitivamente um jogo difícil para nós”, lamentou o técnico em exercício do Blazers, Scott Brooks. “Eles estavam acertando em todos os movimentos, fazendo muitos tiros profundos. LeBron foi um LeBron vintage, acertando tiros de longa distância, de costas, girando e aproveitando sua força… Tentamos de tudo para pará-lo. Afundamos, dobramos marcação, colocamos um jogador maior nele, mas não foi um bom dia.”

O jogo marcou o retorno do técnico Frank Vogel, que voltou a comandar os Lakers no banco de reservas após cumprir os protocolos da NBA de controle da covid-19. Com o comandante na beira da quadra, LeBron e companhia fizeram uma das melhores partidas da equipe na temporada, com domínio e imposição deste o início, sem jamais diminuírem o ritmo.

Os Lakers ainda estão com campanha negativa na Conferência Oeste. São 18 vitórias e 19 derrotas, na sétima colocação. Mas a apresentação aumenta a confiança da torcida. Já o Portland perdeu seu 22° jogo em 35 aparições e segue longe de sonhar com os playoffs.

Continua depois da publicidade

Resultados de sexta-feira:

Boston Celtics 123 x 108 Phoenix Suns

Indiana Pacers 106 x 108 Chicago Bulls

Sacramento Kings 96 x 122 Dallas Mavericks

Houston Rockets 110 x 120 Miami Heat

Toronto Raptors 116 x 108 Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers 118 x 121 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 95 x 80 New York Knicks

Memphis Grizzlies 118 x 105 San Antonio Spurs

Utah Jazz 120 x 108 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 139 x 106 Portland Trail Blazers

Jogos deste sábado:

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans

Washington Wizards x Chicago Bulls

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Denver Nuggets

Utah Jazz x Golden State Warriors

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].