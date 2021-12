Xô, Covid-19!: Nove cidades do Sul do ES já zeraram os casos da doença

Por Basílio Machado - Basílio Machado 77

Esse fim de ano trás uma boa nova para nove cidades do sul do Espírito Santo. Elas já conseguiram zerar o número de casos ativos da Covid-19. Os dados constam do Painel Covid-19 divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (Sesa), nesta quinta-feira (16).

As cidades sem nenhum caso confirmado da doença são, em sua maioria, da região do Caparaó capixaba. São elas: Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, São José do Calçado, Ibatiba, Bom Jesus do Norte, Ibitirama, Muqui, Atílio Vivácqua e Brejetuba. Ainda no Caparaó, a boa notícia não para por aí. Os municípios de Castelo, Alegre, Irupi e alfredo Chaves estão com apenas um caso ativo da doença.

Nos últimos dias, a reportagem do AQUINOTICIAS.COM tem acompanhado a regressão dos casos ativos na Região Sul. Os municípios com menos de dois casos têm se revezado nessa disputa positiva. A cada dia o número de infectados vai se aproximando de zero.

O fato também está sendo comemorado pelos gestores municipais. Luciano Pingo, prefeito de Ibatiba, já projeta o que a cidade espera para os próximos anos: “Vamos retomar em breve as grandes realizações, seremos a capital capixaba de eventos em municípios de pequeno porte” – previu.

O prefeito credita à competência e resiliência do setor de saúde do município pelo bom resultado. “Tivemos coragem de tomar as decisões necessárias e contamos com a dedicação de toda nossa equipe” – acrescentou.

Cleodenir José de Carvalho Neto, o Ninho, prefeito de Dores do Rio Preto, também enaltece o fato de seu município não ter qualquer caso ativo ou suspeito de Covid-19. Ele espera esse ano um Natal mais participativo e fraterno. “Nossa praça já está toda enfeitada para o Natal, a população pode se encontrar novamente, claro, com todos os cuidados” – festejou.

Em São José do Calçado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o último caso ativo foi na primeira semana de dezembro e até nessa quarta não registrou nenhum outro. A cidade alcançou a marca de 100% da população adulta vacinada com a primeira dose e 92,16% com a segunda dose.

Essa situação pode contribuir para animar ainda mais o período natalino no Sul do Estado, e, consequentemente, o comércio local. Em Guaçuí, por exemplo, município do Caparaó com apenas seis casos ativos, Crystian Pereira, funcionário de uma loja de roupas, se disse animado com as vendas de fim de ano. “Está bem grande a expectativa para as vendas. Semana passada foi renovado o estoque e já acabaram os produtos da loja”, afirmou.

Pelo visto, a praga está mesmo indo embora na região, especialmente nas cidades menores. Agora é torcer para a população continuar se vacinando para que todo o Sul do Estado possa respirar aliviado. Xô, Covid!

