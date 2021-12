Vídeos | Volume de água da Cachoeira da Fumaça impressiona após fortes chuvas em Alegre

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 303

Um registro de rara beleza foi flagrado na manhã desta quarta-feira (29) no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, em Alegre. Após a forte chuva que atingiu o município ontem, a grande quantidade de água na cachoeira impressiona pelo visual deslumbrante.

No vídeo pode ser visto com clareza a força da queda d’água, as árvores balançando sendo atingidas pelo impacto das águas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a filmagem foi registrada durante um preventivo da Operação Verão, realizada no município. Os militares informaram que nesta quarta (29), o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça está fechado para banho e funcionando apenas para a visitação.

Parque Estadual Cachoeira da Fumaça

Situado na região geográfica e turística do Caparaó, teve sua área original desapropriada em agosto de 1984, por meio do decreto n°2791-E, sendo instituído e ampliado, em fevereiro de 2009, por meio dos decretos n°2220-R e n°155-S. O Parque protege nascentes e remanescentes florestais de parte da bacia hidrográfica do rio Braço Norte Direito, um dos principais afluentes do rio Itapemirim.

O Parque possui este nome pela presença da exuberante cachoeira de 144 metros de altura, considerada a maior do Espírito Santo com água perene. Devido ao seu volume e força, a queda d’ água ao se chocar contra as rochas, forma uma nuvem de gotículas que mais parece uma nuvem de “fumaça”.

A precipitação média anual está entre 1400m e 1500mm, com os períodos secos e úmidos bem distintos ao longo do ano, sendo os meses de verão o período de maior acumulação.

Com predomínio de matas de encosta, matas ciliares e vegetação rupestre, sua flora se constitui de 222 espécies de angiospermas, pertencentes a 171 gêneros e 60 famílias, onde 80,18% são de espécies nativas da Mata Atlântica. Neste ambiente se destacam as bromélias, helicônias, jacarandás, figueiras, angicos e outros. Na fauna são conhecidas 30 espécies de mamíferos não voadores, distribuídos em 15 famílias, e uma diversidade de aves e répteis. Alguns dos representantes da fauna são: teiú, lontra, gato do mato pequeno, jaguatirica, paca, tatu, cachorro do mato, maitaca, martin-pescador-grande, entre outros.

A geologia predominante é de rocha metamórfica, sendo o gnaisse bastante presente. O relevo é considerado acidentado, com a maior parte da área formada por encostas íngremes e morros, mas também possui a presença de planície fluvial e terraços.

No entorno estão pequenas comunidades rurais, que possuem como base econômica a produção agropecuária, sendo o turismo uma alternativa complementar de renda.

