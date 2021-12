VÍDEO | Imagens mostram cachoeira em Afonso Cláudio, antes e depois das fortes chuvas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 118

As chuvas desta terça-feira (7), que ocorreram em todo o Espírito Santo, renderam cenas que mostram a força da natureza. Em Afonso Cláudio, um morador filmou a chamada cachoeira Fio de Ouro, que fica na região de Empoçadinho, zona rural do município, e postou as imagens nas redes sociais. Ele também publicou, junto, outra de uma foto do mesmo local, mas em época de seca.

As imagens são impressionantes e mostram a força das águas na região. Afonso Cláudio foi o município onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo, ultrapassando os 106 milímetros de precipitação no período. “Tivemos muita chuva num curto período de tempo. O volume de água na cachoeira foi muito grande. Mas agora já acalmou. Como não há casas na área, a quantidade de água não gerou riscos para a comunidade”, explicou Gláucia Silva, coordenadora da Defesa Civil de Afonso Cláudio.

Veja a foto da cachoeira Fio de Ouro, em tempos de seca:

E confira como a mesma cachoeira ficou, após as fortes chuvas:

