Véspera de Natal (24) com possibilidade de chuva; veja a previsão do tempo para o Sul do ES

A véspera de Natal, nesta sexta-feira (24), poderá ter pancadas de chuva! A previsão será de pequena queda nas temperaturas da região Sul do Espírito Santo. De acordo com o Incaper, o dia será com variação de nuvens e algumas aberturas de sol, em todo o Estado. Chove de forma esparsa, na metade Norte do Estado ao longo do dia, e chuva rápida no período da tarde na porção Oeste Capixaba e Caparaó. Nas demais áreas, sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperaturas caem um pouco mais neste dia.

Previsão para esta sexta (24)

Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 27°C. Vitória: mínima de 23°C e máxima de 27°C.

Na Região Sul, aumento de nuvens ao longo do dia, com chuva rápida a tarde no Caparaó. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 26°C, já nas áreas altas: mínima de 17°C e máxima de 23°C. Em Cachoeiro de Itapemirim sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima é de 19ºC e a máxima é de 27º.

Ventos moderados no litoral, podendo chegar até 15km/h. Em Presidente Kennedy a previsão também é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. A mínima de 20°C e máxima de 26°C.

Na Região Serrana, aumento de nuvens ao longo do dia, com chuva rápida a tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 24°C, já nas áreas altas: mínima de 15°C e máxima de 22°C. Em Venda Nova do Imigrante, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 16º e a máxima de 22º.

Na região do Caparaó a previsão é de céu nublado. Em Guaçuí, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Por lá, a temperatura mínima é de 17°C e máxima de 25°C.

Na Região Norte, chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 24°C.

Na Região Noroeste, chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21°C e máxima de 25°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20°C e máxima de 23°C.

Na Região Nordeste, chuva rápida pela manhã, com pancadas de chuva e trovoadas a tarde. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 25°C.

