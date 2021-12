Unimed Sul Capixaba faz entrega de brinquedos para crianças de instituições sociais

Por Redação - Redação 4

Crianças de oito instituições de Cachoeiro, Castelo e Mimoso do Sul receberam a visita de colaboradores da Unimed Sul Capixaba no final deste ano. O motivo? A entrega de brinquedos arrecadados pelas equipes que participaram das Olimpíadas Unimed. Ao todo, os brinquedos foram destinados a 800 crianças, das entidades e projetos ACRIC Castelo, Projeto Banda Jesus de Nazaré, Projeto Crianças Unidas, Projeto Casa Verde, Projeto Crianças no Caminho do Senhor, Sopão da Rosinha, Comunidade Monte Belo e Orfanato Aprisco Rei Davi.

Na Associação das Crianças de Castelo (ACRIC), a criançada ficou eufórica e feliz com os presentes. Elas prepararam uma apresentação para os colaboradores da cooperativa e em seguida a entrega dos brinquedos foi feita. A auxiliar administrativa da instituição, Lorena de Aguiar Zardo, ressaltou que doações como essas são muito importantes para a entidade e as crianças, que se sentem agradecidas e valorizadas por recebê-las.

“A gente pensa sempre em criar momentos prazerosos para essas crianças, porque cada uma vem com a sua vulnerabilidade. Na entidade, pretendemos proporcionar um ambiente em que sejam felizes. Quando recebemos um brinquedo e doamos para uma criança que não ia recebê-lo, gera nelas carinho e elas se sentem agradecidas e valorizadas. E nós ficamos felizes em poder partilhar desse momento com elas”, destacou Lorena.

Voluntária na coordenação pedagógica musical do projeto Casa Verde, Jovania Lima Valiati, contou que algumas crianças que chamaram irmãos e primos, também em vulnerabilidade social, para participarem do momento e receberem brinquedos. Ela ressaltou que o projeto, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, procura presentear a garotada em datas simbólicas, como Páscoa, Dia das Crianças e Natal.

“Este ano entregamos uma caixinha de bombom, e já não tínhamos expectativa de presente. Quando chegaram as doações da Unimed, demos mais um agrado para eles. Fizemos contato com as famílias avisando que teria o momento, e algumas crianças puderam levar os irmãozinhos. Nesse momento, vemos que elas não são interessadas só no que vão ganhar, mas também em dar de alguma forma”, pontuou. “Quando encontramos um parceiro que valoriza as datas especiais para as crianças, é muito importante”, completou.

As Olimpíadas, realizadas nos meses de setembro e outubro, substituíram neste ano a Gincana Unimed, já tradicional na cooperativa e que acontecia de forma presencial. “Por conta da pandemia, fizemos essa adaptação como forma de promover a integração dos profissionais e o trabalho em equipe e incentivar a solidariedade, que são valores fortes no Jeito de Cuidar Unimed”, destaca a coordenadora médica de Responsabilidade Social da Unimed, Fabíola Freitas.

