Traficante sofre fraturas ao tentar fugir da PM em Rio Novo do Sul

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 52

Advertisement

Advertisement

Um suspeito de tráfico de drogas ficou ferido ao pular em uma ribanceira para tentar escapar da polícia, na noite desta quarta-feira (15), em Rio Novo do Sul. Equipes da PM faziam patrulhamento na região quando flagraram o homem com drogas. No momento da abordagem, o suspeito dispensou as drogas, correu e se jogou em um barraco, mas acabou capturado. Ele foi detido, mas como sofreu fraturas, precisou ser encaminhado para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].