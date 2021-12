TJ suspende edital do Processo Seletivo para o magistério em Guaçuí

Por Basílio Machado - Basílio Machado 53

O desembargador Carlos Simões Fonseca, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), determinou, às 14h30 desta quinta-feira (23), a suspenção do edital 22/2021 que estabelece as normas do processo seletivo para contratação de professores efetivos no município de Guaçuí. O desembargador acatou as alegações interpostas pela professora Lucineia Serafim, com pedido de Mandado de Segurança, alegando que o referido edital exclui da seleção os professores em Designação Temporária (DTs).

A professora sustenta, ainda, que a forma discricionária como a Prefeitura elaborou o edital já foi objeto de impugnação no passado, no ano de 2016, no edital n. 001/2016, quando o município promoveu o mesmo processo seletivo, excluindo os demais servidores que desejassem participar. À época, a Justiça aceitou o pedido liminar feito no Mando de Segurança e suspendeu o processo seletivo, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para adequação do mesmo às exigências legais.

Entenda o caso

A Prefeitura de Guaçuí elaborou dois editais para realização de processo seletivo do magistério. O primeiro voltado para professores efetivos para atuarem em três escolas de tempo integral da Rede Municipal, que foi suspenso pelo TJ. O segundo para as demais escolas da Rede, que também está sendo questionado judicialmente, mas continua valendo.

Em relação ao segundo edital, Lucineia alega que possui vícios. O edital dividiu em várias partes os cargos de atuação, por séries estudadas, restringindo as possibilidades dos professores ao se inscreverem para a função. “Nessa ação, vamos entrar com pedido de Agravo Interno, para que também seja feita a correção do edital. O estatuto do magistério no artigo 8° define o professor MAMPA da pré-escola até o 5° ano do Ensino Fundamental, o que faz jus à formação em faculdade.” – relatou a professora, que diz contar com apoio de vários outros profissionais da Educação de Guaçuí.

A Prefeitura de Guaçuí, até às 10h52 desta sexta-feira (24), ainda não havia retirado do site do município o edital suspenso. A reportagem do AQUINOTÍCIAS.COM tentou falar por telefone com a Secretaria Municipal de Educação de Guaçuí, neste mesmo dia, pela manhã, no telefone indicado pelo site oficial da Prefeitura, mas o mesmo não foi atendido.

Confira no link abaixo o teor da decisão do desembargador Carlos Simões Fonseca.

Ação Guaçuí

