Tempestade e chuva de granizo deixam prejuízos em Vargem Alta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 117

Advertisement

Advertisement

Uma tempestade, que durou cerca de 50 minutos, na noite desta terça-feira (30), provocou estragos em comunidades de Vargem Alta. Houve quedas de árvores, deslizamentos de barreiras e algumas casas chegaram a ser danificadas pela forte chuva. Em algumas localidades, houve queda de granizo e produtores rurais tiveram prejuízos.

Continua depois da publicidade

A Prefeitura informou que as estradas e os acessos as áreas rurais foram muito afetadas. As comunidades de Santo Antônio, Pedra Branca e Boa Esperança, foram as mais atingidas. Casas foram alagadas, pelo grande volume de água.

1 de 7

Prosperidade ficou sem energia por aproximadamente duas horas. Os rios Novo e Fruteiras, que cortam o município não transbordaram. Na manhã desta quarta (1), equipes da Defesa Civil estão fazendo levantamento dos danos e realizando a limpeza e desobstrução das vias.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].