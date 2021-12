Suspeito é baleado e morre após tentar assaltar loja de bicicletas em Piúma

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 67

Uma tentativa de assalto acabou com o suspeito morto na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Itaputanga, em Piúma.

De acordo com a Polícia Militar, dois veículos estavam envolvidos no assalto. Um carro de passeio parou na esquina do comércio para dar cobertura, enquanto um motociclista tentou assaltar uma loja de bicicletas.

O proprietário entrou em luta corporal com o bandido e conseguiu pegar a arma. Ele disparou contra o suspeito, que foi atingido no pescoço. O criminoso conseguiu fugir do local, mas morreu próximo ao posto de saúde do bairro. O chão da loja ficou coberto de sangue.

A Polícia Civil já está no local e investiga o caso.

