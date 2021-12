Suspeito de matar amigo com facada é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 42

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu um homem de 46 anos suspeito de cometer um homicídio no dia 22 de novembro deste ano, na localidade de São Joaquim, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim.

As investigações foram iniciadas, assim que a polícia teve conhecimento da morte do jovem de 23 anos. No dia do crime, o rapaz e outros dois amigos que trabalhavam juntos em uma obra, estavam bebendo em um bar, quando a vítima saiu do local e foi até a casa onde morava com os outros dois.

Em seguida a dupla também foi para a residência, local onde ocorreu uma discussão entre eles. A vítima saiu correndo, após levar uma facada no pescoço. Ele não resistiu e veio a óbito. Os suspeitos negaram que seriam os autores do crime.

A prisão do homem de 46 anos aconteceu nesta sexta-feira (17). Já o outro suspeito de 42 anos, está foragido. O caso segue sob investigação.

