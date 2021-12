Selic: saiba como a alta do juro básico vai impactar nas prestações da casa própria

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 31

A Selic teve, nesta quarta-feira (8), o sétimo aumento consecutivo, passando de 7,75% para 9,25% ao ano. A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) foi unânime e mostra um crescente desde janeiro, quando a taxa básica de juros estava em 2%. Esses aumentos podem parecer pequenos, mas têm um impacto avassalador para quem contraiu empréstimos e financiamentos com os chamados juros variáveis. Na prática, tomar dinheiro emprestado ficou muito mais caro de janeiro para cá.

“No Brasil, o financiamento imobiliário tem duas formas de remuneração. No passado, trabalhávamos muito com contratos pré-fixados, que ainda existem. A pessoa, quando faz um contrato com esse tipo de taxas não tem de se preocupar com a mudança de juros no futuro. Ou seja, quem financiou com esse tipo de juros, mesmo com alteração na Selic, ou mudanças na inflação, que é medida no IPCA, não há alteração nos custos”, explica o economista Eduardo Araújo.

Mais recentemente, salienta o economista, os bancos lançaram uma outra modalidade de remuneração, com taxas de juros mais baixas, fixas, que oscilam em torno de 3% em alguns contratos. Mas há uma parte variável nessa equação, ou seja, o juro muda acompanhando o rendimento da poupança, e também em razão da mudança do IPCA. Essa parte variável é chamada atualização monetária.

“E aqueles que fizeram contrato utilizando esse crédito imobiliário de poupança estão percebendo o aumento nos custos. Tínhamos a taxa de juros que estava em 2% e, agora, está em 9,25%. A mudança no custo impacta de forma significativa no valor que as pessoas pagam por mês pelo financiamento imobiliário. É uma situação difícil, mais ainda para aqueles que gostam de ter um planejamento orçamentário”.

Selic e alta de juros

E quem já está sentindo no bolso essa alta de custos, deve se preparar. A tendência é de alta, avalia o economista. Uma das opções, explica Araújo, é amortizar a dívida, caso a pessoa tenha algum dinheiro guardado.

“A portabilidade também é uma alternativa, caso essa pessoa encontre uma opção mais atrativa em outra instituição financeira. Mas aqueles que decidirem fazer essa mudança e buscarem trocar o contrato de juro variável para pré-fixado, vão encontrar esse juro mais alto. Por outro lado, há uma tendência de aumento nas taxas. Então, fazer um contrato com juro pré-fixado agora pode trazer uma vantagem, uma previsibilidade”.

Mas há mais contas para fazer. Para aqueles que têm financiamento com juros variáveis associados à inflação, aconselha o economista, talvez seja o momento de esperar um pouco. “A inflação, hoje, está acumulada em torno de 10%, mas há previsão de que essa ela caia no ano que vem. Então talvez seja o momento de aguardar um pouco”.

