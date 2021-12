Saiba quais balneários do Sul do ES terão queima de fogos no réveillon

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 15

Advertisement

Advertisement

Os shows pirotécnicos e musicais que tradicionalmente marcam a virada do ano foram cancelados em muitos balneários do Sul do Espírito Santo. Os motivos são a incerteza sobre a Covid-19, que tem deixado o mundo em alerta por causa da variante Ômicron, e também a epidemia de gripe, que pegou a população de surpresa neste final de ano.

Continua depois da publicidade

Duas cidades sulinas confirmaram apresentações pirotécnicas, mas sem shows musicais: Itapemirim e Piúma. No entanto, para reduzir os riscos de contaminação, não serão feitos shows após a virada. Além disso, os municípios orientam àqueles que irão às praias a manterem as medidas de segurança, como distanciamento social, uso de máscaras e de álcool em gel para higienizar as mãos.

Veja como será a virada do ano nos balneários:

Presidente Kennedy: não terá shows ou queima de fogos.

Marataízes: não confirmou queima de fogos ou shows.

Anchieta: não confirmou queima de fogos ou shows.

Itapemirim: não terá shows, mas a cidade terá dez minutos de queima de fogos para comemorar a chegada de 2022. As apresentações pirotécnicas ocorrerão em Itaoca, Itaipava e na sede do município.

Piúma: não terá shows, mas terá queima de fogos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].