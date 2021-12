Saiba onde se vacinar contra a gripe em Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 47

O Espírito Santo vive uma epidemia de gripe, a exemplo de outros Estados do país. E, a melhor forma de combater a doença, é a vacinação. Em Cachoeiro, ocorreu aumento no número de pacientes com sintomas gripais. Para dar uma ideia, dos 311 atendimentos realizados na última segunda-feira (13), no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, 203 pacientes tinham sintomas gripais.

A vacinação contra a Influenza ocorre nos mesmos dias, horários e locais das aplicações contra a Covid-19: de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), bem como nos pontos de vacinação itinerantes.

Podem tomar a dose do imunizante pessoas acima de seis meses de vida. Não é preciso ter intervalo após a vacina contra a Covid. Para ter acesso à imunização, é preciso levar documento de identidade, cartão de vacinas e CPF ou cartão do SUS.

“A Influenza é um risco muito grande, sobretudo para idosos, mas a população em geral também deve se atentar. Seria muito ruim, por exemplo, não conseguir aproveitar as festividades de fim de ano porque está com febre, dor de cabeça, dificuldade para respirar”, comenta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

E quem está gripado?

Em caso de sintomas gripais, a orientação é buscar a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência. As unidades estão preparadas, inclusive, para fazer a coleta de exame para identificar se o paciente está com Covid-19 ou não. Pronto Atendimentos como o PPG, UPA do Marbrasa e PA Infantil são direcionados para atendimentos de média e alta gravidade.

