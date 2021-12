Região Sul tem mais de 150 vagas de emprego para esta quinta (16)

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 11

Os Sines de Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim divulgaram 168 vagas de emprego para esta quinta-feira (16). As ocupações com maiores números são para soldador com 15 vagas, auxiliar de linha de produção com 14 e pedreiro com dez oportunidades. Tem outras vagas para motorista, costureira e vendedor.

A agência de Cachoeiro funciona das 8h às 17h, e fica na avenida Beira Rio, no bairro Guandu, ao lado da Superintendência do Ministério do Trabalho.

Já o Sine de Anchieta, fica na Casa do Cidadão, na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no centro da cidade. A agência informa que as vagas poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Qualquer dúvida basta ligar para (28) 3536-3488. O horário de atendimento interno é das 8h às 12h.

Confira as vagas do Sines:

Cachoeiro:

Anchieta:

