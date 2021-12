Record News Espírito Santo agora está na NET/Claro HD; Sintonize o Canal 578

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 26

A Record News Espírito Santo chega ao mês de dezembro com uma novidade que coloca à disposição do capixaba os destaques do noticiário com a melhor qualidade de transmissão. Agora você pode assistir a programação do canal de notícias na Net/Claro HD – Canal 578.

É informação com credibilidade ao alcance de todos, em alta definição de imagem e som. A Record News Espírito Santo, uma emissora do Grupo Sim, leva a você também uma programação diversificada que atende ao perfil do capixaba.

No canal 578 da Net/Claro HD, assim como no canal 8.1 em sinal aberto no Espírito Santo você tem à sua disposição: Link ES, Em Destaque, Mundo Cooperativo, Inove-se, Vamos Juntas, Direito em foco, Simplesmente. Todos com exibição na grade diária e aos finais de semana.

Record News ES: premiada

A qualidade do trabalho apresentado pela Record News ES ao capixaba também foi reconhecida pelos jurados do 14º Prêmio de Jornalismo Cooperativista, realizado no último mês. O jornalista Bruno Faustino – apresentador do programa Mundo Cooperativo – e o cinegrafista Aroni de Freitas, ambos da Record News ES e Rede SIM, foram premiados.

Aroni de Freitas foi o vencedor na categoria “Repórter Cinegrafista” pela matéria “Campo: uma janela de oportunidades”. Bruno Faustino levou o primeiro lugar na categoria “Telejornalismo” com a reportagem “Quando o comércio é justo todos ganham”. A matéria foi exibida na TV Cultura e também pela Rede Sim Linhares, que compartilha a grade da emissora de televisão. Além dessa, Faustino também concorria em outra categoria com a matéria “Macadâmia: uma nobre noz”. Advertisement Continua depois da publicidade Relevância nacional E os dois troféus da equipe do Espírito Santo não foram as únicas premiações recentes. Em âmbito nacional, o diretor da Record News, Thiago Feitosa, foi o vencedor do Prêmio Comunique-se na categoria Liderança em Veículo de Comunicação. Feitosa obteve o destaque na 18ª edição do prêmio, considerado o “Oscar do Jornalismo Brasileiro”.

Fonte: Redação Sim Notícias

