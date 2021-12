Real Mob oferece serviço especial de transporte para o "Cachoeiro canta Roberto"

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 61

Advertisement

Advertisement

Cachoeiro de Itapemirim será palco, no dia 21, do show “Cachoeiro canta Roberto”, uma ação do Projeto Revelar, que reunirá 14 artistas, a partir das 21h, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio. E aqueles que quiserem curtir a festa sem se preocupar em como estacionaro carro ou como voltar para casa poderão contar com uma ação pra lá de especial do serviço de transporte por aplicativo Real Mob.

Continua depois da publicidade

O grupo vai disponibilizar, para o evento, um cupom de desconto que estará nas páginas da Mob no Instagram e no Facebook. Além disso, será enviado para os usuários o chamado push, uma mensagem que vai alertar para a promoção. Para participar, basta baixar o aplicativo Real Mob e solicitar a corrida. O atendimento é 24 horas e os carros podem ser compartilhados por até três pessoas.

O RealMob é o serviço de transporte executivo por aplicativo do Grupo Real. Utiliza frota própria, carrros padronizados e motoristas profissionais treinados, garantindo mais segurança e um atendimento personalizado para seus usuários.

Com mais de duas horas de transmissão, o show ao vivo também será transmitido através de toda a rede do AQUINOTICIAS.COM, e também com exibição ao vivo pela TV Sim/Rede Sim, pelo canal 16.1.

Continua depois da publicidade

O evento é uma realização do GFC Eventos e AQUINOTICIAS.COM, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Governo do Estado do Espírito Santo e Rede Sim, e patrocínio de Tófano Netimóveis, Espaço Noivos, Citron, Real Mob, Rifletti, Grupo Innovar e Selita.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].