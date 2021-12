Quatro carros se envolvem em acidente na Curva da Morte em Domingos Martins

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 11

Quatro veículos se envolveram em um acidente, no km 39 da BR-262, em Domingos Martins. O caso aconteceu na manhã deste sábado (18), em um local conhecido como Curva da Morte. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro modelo Onix perdeu o controle na curva e ocupou faixa contraria, colidindo frontalmente com outro veículo. Os dois carros que seguiam freiaram atrás freirara, mas acabaram colidindo.

O impacto da colisão foi tão grande, que o motor de um dos veículos foi arremessado para fora do carro. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram os primeiros socorros e depois levaram as vítimas para os hospitais.

A pista ficou interditada em ambos os sentidos para socorro, remoção dos veículos e limpeza de óleo na pista.

