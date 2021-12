Projeto Saltz: venda de ingressos para show do grupo Di Propósito entra no 4º lote

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 16

A venda de ingressos do grupo Di Propósito, atração principal do Projeto Saltz no próximo sábado (11), já está no quarto lote de área vip. O local é 100% coberto e os portões serão abertos a partir das 16h. O show será o último grande evento do ano na “Capital Secreta do Mundo”.

