Procon de Marataízes realiza ação “Natal Legal” no comércio da cidade

Dezembro é marcado por um intenso período de compras. Diante de tantas comemorações que reúnem familiares e amigos, é possível observar uma grande movimentação no comércio em busca de presentes de Natal, preparativos para a casa, a ceia, e as confraternizações de fim de ano.

Para ajudar o consumidor a realizar boas compras, o Procon de Marataízes realizará, na próxima quarta-feira (15), um trabalho educativo na região de maior aglomeração de comércio da cidade. A ação está prevista para iniciar às 8h30, e percorrer os estabelecimentos, abordando comerciantes e consumidores.

“Temos material informativo com informações e orientações para os consumidores e também para que os fornecedores trabalhem de acordo com a legalidade, oferecendo um serviço de qualidade para os nossos munícipes e visitantes,” ressaltou a Coordenadora Executiva do Procon de Marataízes, Maria de Lourdes Riedel Lemos. O evento contará com uma surpresa que promete agradar, em especial a criançada.

