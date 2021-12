PRF aprende droga avaliada em R$ 5 milhões que seria entregue em Bom Jesus do Norte

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 170

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 44 tabletes de pasta base de cocaína, avaliadas em mais de R$ 5 milhões, na noite desta sexta-feira (10), na BR 262, no trecho que liga Betim a Juatuba, em Minas Gerais. A droga estava em uma ambulância de UTI móvel e saiu de Rondônia e seguia para Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo. Cada quilo da droga custa R$ 120 mil.

À PRF, os dois homens, de 42 e 34 anos, que seguiam no veículo disseram que aceitaram fazer o transporte da droga para receber R$ 12 mil cada um. Um dos suspeitos, que usa a UTI móvel para fazer transportes particulares de pacientes, contou que estava devendo a um agiota, por isso, aceitou praticar o crime. O veículo pertence a uma mulher, que não tem ligação com o caso.

O que chamou atenção dos policiais rodoviários antes da abordagem foram as placas da ambulância (de Rondônia), já que não é comum a transferência de pacientes de um estado para o outro lado do país por meio terrestre. Os homens, as drogas e o veículo foram levados para a Delegacia da Polícia Federal, que vai investigar, agora, a origem da pasta base e para quem seria entregue em Bom Jesus do Norte.

