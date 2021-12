Prefeitura de Apiacá e Governo do Estado assinam convênio para pavimentação da rua Jader Pinto

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 48

O prefeito de Apiacá, Fabrício Thebaldi, e o secretário estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, assinaram na manhã desta terça-feira (14), convênio para a realização das obras de pavimentação da rua Jader Pinto, no Centro.

A assinatura do convênio aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença do Promotor de Justiça, Veraldo Macedo Miranda, do presidente do Legislativo, Fabiano Zanardi, além de outros vereadores, secretários e servidores públicos do município.

“Agradeço ao governador Renato Casagrande por mais uma vez olhar com carinho para o nosso município, nos beneficiando com essa obra de imensa importância para todos. Obrigado governador!”, agradeceu o prefeito.

A rua Jader Pinto é uma das principais vias de nosso município onde estão situados vários órgãos de utilidade pública como o Fórum, Ministério Público, SAMU e as secretarias municipais de Educação, Ação Social, Obras e Agricultura. Além de estabelecimentos comerciais.

A obra terá valor aproximado de R$ 1,5 milhão. O trabalho totaliza 1 quilôemtro de extensão da rua, sendo 7.960 m² de pavimentação em blocos de concreto e calçadas em piso podotátil no padrão “Calçada Cidadã”, respeitando as normas de acessibilidade.

Após o processo licitatório, que deve ser realizado em breve para a contratação da empresa que prestará o serviço, as obras terão início durante os próximos meses.

