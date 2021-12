Prefeitura abre inscrições para processo seletivo na área da educação em Ibatiba

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 56

A Prefeitura de Ibatiba publicou mais um edital de processo seletivo para a Secretaria Municipal de Educação. A partir da próxima segunda-feira (13) até o dia 29 deste mês, estarão abertas inscrições para a contratação em regime de designação temporária (DTs) para os cargos de professores, pedagogo e nutricionista. O processo será executado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

Conforme o Edital, o Processo Seletivo nº 013/2021 foi aberto para o preenchimento de vagas para professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Educação Física, Arte, Ensino Religioso, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, Atendimento Educacional Especializado na Área de Deficiência Auditiva, na Área de Deficiência Visual, na Área de Deficiência Mental/Intelectual e na Área de Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo), além de Pedagogo e Nutricionista.

Antes de fazer a inscrição, conforme está no edital, o candidato deve conhecer o conteúdo do edital e certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos, além de fazer o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 48,00. E para se inscrever, o candidato deve acessar o site do instituto ( www.idcap.com.br ) e localizar a área destinada ao processo seletivo de Ibatiba, onde vai preencher a ficha de inscrição e enviá-la conforme as instruções existentes no site.

O processo seletivo, para todos os cargos, será composto de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos e experiência profissional, ambas classificatórias. A prova objetiva será realizada no dia 9 de janeiro e terá seu gabarito preliminar divulgado no dia seguinte, com abertura de recursos e publicação do resultado final no dia 17 do mesmo mês. Na mesma data também será divulgado o resultado da prova de títulos e experiência profissional, sendo aberto o período de recursos. O resultado final e definitivo será publicado no dia 24 de janeiro.

