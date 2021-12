Prefeito assina contrato para novo centro de eventos no Parque de Exposição

Por Basílio Machado - Basílio Machado 98

O prefeito Victor Coelho assinou, durante a programação da Exposul Raiz-ES, o contrato com a empresa vencedora do edital para construção do novo pavilhão do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, localizado no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

O novo pavilhão terá 9.600 metros quadrados e compõe a primeira etapa do projeto de reforma completa do Parque de Exposição de Cachoeiro. Nessa etapa, também haverá obras de nivelamento e adequações nos banheiros e estruturas sanitárias.

A segunda fase prevê a revitalização completa do parque, que será dotado de um espaço de lazer público para atender os moradores dos bairros adjacentes. O parque agropecuário também terá melhorada a estrutura para os expositores de animais.

Ainda em planejamento, a terceira contempla a construção de um centro de convenções anexo ao centro de eventos. Será um edifício com dois pavimentos de 84×36 m, totalizando, aproximadamente, 6.000 metros quadrados, que vai contar com auditório multiuso com capacidade para 3 mil pessoas

A previsão para início dos trabalhos para execução da primeira fase do projeto é de 60 dias. Após a ordem de serviço, a empresa contratada terá 150 dias para concluir a obra, orçada em R$ 8.986.535,60 – recursos oriundos de emenda parlamentar federal, com contrapartida de R$ 1.367.674,73 do município.

“O Parque de Exposição tem grande importância no cenário econômico de Cachoeiro, pois recebe visitantes de todo o mundo nos eventos realizados nesse local. É importante que os expositores e organizadores de eventos tenham uma estrutura adequada para promoverem seus negócios”, afirmou o prefeito Victor Coelho.

