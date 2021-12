Posso viajar do Brasil para a União Europeia?

Por diagramacao - diagramacao 20

O relaxamento das restrições ao turismo é uma ótima notícia para quem vem adiando os planos de viajar do Brasil para algum dos países da União Europeia (UE) — ou de fazer um roteiro de viagem que inclua diversos destinos no continente europeu.

Muitos dos 27 países-membros da EU já estão aceitando turistas brasileiros e a tendência é que as regras se tornem cada vez mais flexíveis com o sucesso das campanhas de vacinação contra o coronavírus ao redor do mundo. Mas atenção: quem planeja ir à Europa a partir de 2022 deve conferir os requisitos do ETIAS para obter a autorização de viagem, que vai se tornar obrigatória para cidadãos do Brasil e de dezenas de países de fora da União Europeia.

Veja agora um resumo de tudo que você precisa saber para programar a sua viagem.

Vacinas aceitas para viajar do Brasil para a União Europeia

Confira abaixo quais as vacinas aceitas e outras regras importantes para quem pretende viajar do Brasil aos principais destinos turísticos da União Europeia:

Portugal

Vacinação : não é uma exigência pois apenas quem possui um Certificado Digital Covid da UE não precisa apresentar teste de Covid para entrar em Portugal.

Teste de Covid : apesar da entrada em Portugal estar liberada para não-vacinados, é exigida apresentação de resultado negativo para teste RT-PCR (feito até 72 horas antes do embarque) ou de antígeno (feito até 48 horas antes do embarque) das pessoas com mais de 12 anos de idade.

Espanha e Holanda

Vacinação : também são aceitas todas as vacinas aplicadas no Brasil, desde que o esquema vacinal esteja completo dentro do prazo previsto para a imunização efetiva. Menores de 12 anos ficam isentos da exigência se acompanhados por adultos vacinados.

Teste de Covid : quem for voar direto para a Holanda deve apresentar teste RT-PCR feito 48 horas antes do embarque ou teste de antígeno feito 24 horas antes.

Outros requisitos : formulário de controle de saúde , sendo que a declaração de saúde para as autoridades espanholas deve ser preenchida 48 horas antes do embarque.

França

Vacinação : a França aceita todas as vacinas aplicadas no Brasil, mas tem exigências diferenciadas em relação a dosagens e prazos. Por exemplo, quem tomou a Coronavac pode entrar na França com a aplicação de uma dose de reforço da Pfizer.

Outros requisitos : Além de checar as exigências em relação ao se esquema vacinal, é recomendável obter o passe sanitário francês para aproveitar plenamente as atrações.

Itália e Grécia

As autoridades desses países mantem as restrições à entrada de brasileiros por motivos não-essenciais — assim acontece com outros países menos procurados por turistas brasileiros, tais como Chipre, Hungria, Bulgária e Malta.

Alemanha, República Tcheca e Irlanda

Vacinação : maiores de 11 anos devem ter completado o esquema vacinal há 14 dias, no mínimo, com imunizantes da AstraZeneca (incluindo Covishield), Pfizer ou Janssen.

Formulário de controle de saúde: exigido para entrar na República Tcheca e na Irlanda .

Teste de Covid : obrigatório apenas de jovens entre 12 e 17 anos para entrar na Irlanda.

Outros requisitos : a República Tcheca exige comprovação de renda e seguro-viagem.

Áustria, Suíça e Islândia

Teste de Covid : Mesmo sem a obrigação de fazer um teste para entrar nesses países, pode ser necessário comprovar a testagem em diversos estabelecimentos.

Vacinação : todas as vacinas aplicadas no Brasil são aceitas, desde que a pessoa tenha tomado as doses necessárias (baixe o certificado do ConecteSus na versão em inglês).

ETIAS se junta às regras para entrar na Europa a partir de 2022

O ETIAS (Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem) está sendo implementado pela União Europeia e deve entrar em operação até o final de 2022. Quando esse sistema entrar em vigor, quem é cidadão de fora da UE vai precisar de uma autorização ETIAS para visitar os países do Espaço Schengen — um território onde todos os países aboliram os controles entre fronteiras internas graças a um acordo de livre movimentação.

Essa não vai ser uma mudança no esquema de visto para entrada de brasileiros na Europa, pois o ETIAS confirma a isenção de visto para viagens de turismo, negócios ou trânsito no Schengen por até 90 dias. Contudo, vai ser obrigatório se registrar nesse sistema e obter uma autorização, que fica vinculada ao passaporte e vale para todas as viagens feitas no período de até 3 anos.

Tudo vai ser resolvido online e, provavelmente, em menos de 72 horas. Ainda assim, o controle prévio realizado pelo ETIAS deve ter um forte impacto no combate ao terrorismo (entre outras possíveis ameaças) e tornar ainda mais seguro viajar do Brasil para a União Europeia.

