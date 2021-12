Por dois finais de semana, Marataízes será palco do Campeonato Capixaba de Motocross

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 45

Advertisement

Advertisement

Os motores vão roncar alto por dois finais de semana consecutivos em Marataízes com a penúltima e última etapa do Campeonato Capixaba de Motocross e Supercross Unificado.

Continua depois da publicidade

As provas acontecem na pista montada na localidade de São João do Jaboti, no interior do município. A primeira será neste domingo (12), com treino das 8h às 12h, com largada prevista para as 13h. Já a grande final do Campeonato Capixaba será no dia 19, com os mesmos horários de treino e largada.

O piloto que quiser se inscrever terá que doar cinco quilos de alimentos não perecíveis e os interessados em assistir as etapas devem levar um quilo de alimento não perecível. Haverá limite para a presença de público.

Marataízes tem sido constantemente palco para campeonatos de motocross e supercross, com etapas finais das competições sendo realizadas no município. As provas têm o apoio da Prefeitura de Marataízes, através das secretarias de Esportes e Lazer; Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico; e Obras e Urbanismo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].