Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Natal 2021 no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na madrugada desta quinta-feira (22), a Operação Natal 2021 nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A data ocorre conjugada com o final de semana, configurando um feriado prolongado, com o consequente aumento no fluxo de veículos nas rodovias em todo o Brasil.

Neste ano, se considerarmos que após um longo período os municípios capixabas se encontrarem em risco baixo no mapa da covid, há uma tendência de um significativo aumento no fluxo de veículos durante os festejos natalinos. Fato que coloca a instituição em alerta, pois esse consequente aumento de fluxo pode provocar a elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos.

Nesse sentido, e de forma preventiva, a PRF no Espírito Santo atuará sob esquema especial, com reforço de policiamento e na fiscalização para enfrentar a violência no trânsito nos locais onde, estatisticamente, são registradas as ocorrências de maior gravidade, não deixando de lado o combate à criminalidade.

As equipes da PRF estarão empenhadas em intensificar a fiscalização no que tange ao desrespeito às normas de trânsito nas rodovias federais. O foco será nas infrações mais comuns e arriscadas como excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas e/ou forçadas.

Também será dada atenção para o uso do celular ao volante, para o transporte de crianças nos dispositivos adequados e ao uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo.

Seguem abaixo as restrições de tráfego para este feriado:

Sexta- Feira (24) de 14h às 22h

Sábado (25) de 6h às 12h

Domingo (26) de 16h às 22h

Orientações para uma viagem segura

Dentre as principais recomendações aos condutores, estão o respeito aos limites de velocidade, a ultrapassagem apenas quando houver plenas condições de segurança, não desvio da atenção no trânsito(uso de aparelhos celulares) e o uso do cinto de segurança por todos ocupantes do veículo(condutores e passageiros). Estas são algumas das principais orientações da Polícia Rodoviária Federal para reduzir o risco de acidentes.

Reforçando que há previsão de chuva para o final de semana e o feriado. Com as pistas molhadas aumenta a chance de acidentes, então redobre a atenção e diminua a velocidade

A PRF também orienta aos usuários das rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva no veículo, o que inclui a checagem da calibragem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

De igual importância se reveste o planejamento da viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. A cada três ou quatro horas de percurso, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. Sono e cansaço podem ser traiçoeiros ao volante.

Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca – alerta ligado e sinalização da via. Em caso de urgência ou emergência ligue no 191 da PRF.

