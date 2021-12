Polícia Civil conclui inquérito da morte da vendedora Roseli Valiati

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 74

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, concluiu o Inquérito Policial da morte da vendedora Roseli Valiati Farias, de 47 anos, morta pelo companheiro no dia 17 de outubro deste ano.

O acusado, Alexandre Vaz Nunes, vai responder pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, à traição, com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Além de ocultação de cadáver e posse irregular de munição.

O CRIME

Durante depoimento o suspeito contou que cometeu o assassinato, pois não queria ter relacionamento com a vítima. Disse ainda, que ele e a vendedora se conheceram em abril, em um aplicativo de relacionamentos, mas ele queria apenas uma amizade por já ter um relacionamento. Por isso, o suspeito optou por assassinar a vendedora como forma de “resolver o problema”.

No dia do crime, Alexandre convidou a vítima para assistir um jogo de futebol em sua casa. Ela dormiu na sala da residência e o acusado carregou a arma de fogo com uma única munição, se aproximou da vítima e atirou.

Na manhã após o ocorrido, a polícia se dirigiu à residência do acusado para colher seu depoimento. Ele não atendeu os policiais, pois o corpo da vítima ainda estava na casa. Depois o acusado levou o corpo de Roseli em um veículo e seguiu até uma estrada na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy. Local onde ele enterrou a vendedora.

O carro da vendedora foi encontrado no dia seguinte do crime, estacionado e trancado. A polícia teve acesso às câmeras de vídeomonitoramento, que mostraram que o suspeito havia abandonado o carro no local.

