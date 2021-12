PM apreende adolescentes com maconha e lança-perfume em Guaçuí

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 101

A Polícia Militar apreendeu, na madrugada deste sábado (4), dois adolescentes portando drogas e materiais ilícitos em Guaçuí. O fato aconteceu por volta das 0h15, no bairro Manoel Monteiro Torres.

De acordo com informações dos militares, a ação aconteceu durante um patrulhamento às margens da BR 482. Havia uma aglomeração em um bar, quando os dois suspeitos tentaram entrar em seus veículos aos avistarem a viatura da polícia.

Durante as revista pessoal foi encontrado em posse de um dos menores, 13 frascos de lança-perfume, ou loló, com o outro foi encontrado dentro do bolso do seu casaco 12 frascos do mesmo entorpecente e duas buchas maconha. Eles confirmaram que estavam comercializando os entorpecentes no local.

Diante do flagrante de ato infracional os menores, de 17 e 15 anos, foram encaminhados a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

