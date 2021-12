Pedras e trilhas são opções para quem quer curtir belas paisagens em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 59

Se você está à procura de uma atividade diferente neste fim de semana, aqui vão ótimas sugestões. Além de não precisar sair da cidade, Cachoeiro de Itapemirim tem destinos turísticos voltados para trilhas e caminhadas e paisagens deslumbrantes. Entre elas, estão a Pedra da Penha, Pedra do Caramba, Pedra do Índio, Morro da Andorinha, Pedra de Santa Teresa.

Pedra da Penha

Está localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no distrito de São Vicente. A Pedra da Penha é a primeira das sete maravilhas do município de Cachoeiro de Itapemirim, sendo o ponto mais alto do município.

Pedra do Caramba e do Índio

O local fica a 700 metros de altitude e, de lá, é possível ver a pedra do Itabira, o Frade e Freira, a cidade de Cachoeiro e até o oceano. Para chegar à pedra é só seguir até o final da avenida João Sasso, no bairro São Geraldo, em Cachoeiro. Tanto a Pedra do Caramba, quanto a do Índio, ficam no mesmo complexo rochoso.

Morro da Andorinha

Está localizada em Cachoeiro de Itapemirim, a 480 metros de altitude e fica entre os bairros São Francisco de Assis e Zumbi. De lá, é possível ter uma vista panorâmica da cidade. No pico do Morro da Andorinha ficam as torres de tv e telefonia e a caminhada, apesar de ser de nível alto, pode ser feita de carro até certo ponto.

Pedra de Santa Teresa

Fica na localidade de Santa Teresa, no fim do bairro IBC, com vista para várias montanhas, como Morro da Andorinha, Pedra do Caramba, Pedra da Caveira, Moitão, Serra das Torres, além de ser possível ver áreas litorâneas da região, além de belas paisagens e áreas de preservação naturais.

Para ajudar grupos a chegarem nesses destinos, existe uma Organização Não Governamental que periodicamente organiza passeios por pontos turísticos de toda a região Sul do Espírito Santo: o grupo Trilhas e Caminhadas. Para saber mais, entre em contato por meio do (28) 3515-1092 ou (28) 99915-6889.

