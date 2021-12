Pagamento da sétima parcela do Cartão ES Solidário será nesta sexta feira (10)

Por Redação - Redação 8

O Governo do Estado vai fazer, nesta sexta-feira (10), o pagamento da sétima parcela do Cartão ES Solidário. A nova parcela, no valor de 200 reais, vai estar disponível para todos os beneficiários do cartão a partir desta sexta-feira (10). O anúncio do pagamento foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, na noite desta quarta-feira (08), na live “Vamos Conversar?”.

A parcela corresponde à última prorrogação anunciada no mês passado, que prevê a ampliação do benefício por mais dois meses, dezembro e janeiro. Com a extensão do auxílio, o Cartão ES Solidário totaliza o repasse de R$ 1,6 mil, contemplando mais de 87 mil famílias. Ao todo, o Governo do Espírito Santo vai investir cerca de R$ 140 milhões nessa ação, oriundos do Tesouro Estadual.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, ressaltou que a prorrogação do benefício mostra que o Governo está atento e sensível aos impactos que a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) ainda causam na população capixaba, especialmente entre os mais vulneráveis.

“O compromisso do Governo do Estado com a assistência tem sido constantemente reafirmado, sobretudo neste contexto de crise. O governador Renato Casagrande tem uma preocupação legítima em diminuir os impactos da pandemia na população mais fragilizada. Com vontade política, podemos trabalhar de forma conjunta nas ações que têm efeitos diretos na vida das pessoas que mais precisam de seus direitos básicos garantidos”, pontuou Cyntia Figueira Grillo.

O Cartão ES Solidário é um benefício de transferência de renda, destinado às famílias que já estão na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caracterizada pelo recorte de renda de extrema pobreza (renda de até R$ 147 por pessoa), que incluem crianças de 0 a 6 anos (incompletos) no grupo familiar; ou idosos com mais de 60 anos; ou pessoas com deficiência.

O auxílio tem como principal objetivo oferecer às famílias selecionadas a possibilidade de adquirir alimentos e outros itens de primeira necessidade que considerarem essenciais, como gás de cozinha, roupas e até medicamentos. O cartão não permite saque, mas pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Banescard.

