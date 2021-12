Operação conjunta da PC e PM apreende drogas e arma em Bom Jesus do Norte

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 85

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (30) resultou na apreensão de drogas e arma, além de um adolescente de 16 anos, em Bom Jesus do Norte.

Quatro residências foram alvo de mandados de busca e apreensão. Em um dos pontos, no bairro Silvana, próximo a beira linha, os policiais localizaram uma pistola PT380, 16 munições 380, uma munição calibre 38, R$ 560,00 em espécie, um tablete de 150 gramas de maconha e diversos materiais para “endolar” droga em uma mochila preta.

A ação teve início por volta das 5h e durante as buscas, as equipes da Polícia Civil tiveram o apoio da Polícia Militar, com a Ronda Ostensiva e Patrulha K9, com o emprego da cadela Alga para busca nos terrenos e áreas próximas.

Ao todo foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em pontos distintos. O material e o menor aprendido foram entregues na UPJ de Bom Jesus do Norte.

