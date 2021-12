Ônibus itinerante levará ciência e tecnologia às escolas de Conceição do Castelo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 75

A ciência e a informação estarão cada vez mais próximas aos estudantes de Conceição do Castelo. Um projeto da prefeitura do município, batizado de Ciência Itinerante, vai levar um ônibus totalmente adaptado para se tornar um laboratório, com kits de Robótica, Biologia e outras áreas do conhecimento. A apresentação do ônibus foi feita nesta quinta-feira (16) e a previsão é de que ele entre em circulação já no início do ano letivo de 2022.

“O município tinha um laboratório de ciências muito completo. No entanto, temos dez escolas. E surgiu a ideia de levar esse laboratório para todas as escolas por meio de um ônibus totalmente adaptado para receber esse laboratório”, conta o secretário de Educação de Conceição do Castelo, Cleumar Maretto.

Segundo ele, com o Ciência Itinerante os estudantes terão contato com Física, Química, Matemática e Robótica. “As crianças e adolescentes vão entrar no ônibus e poderão vivenciar a ciência. São kits de Robótica, de Física. Há a área de Biologia, que vai gerar um conhecimento riquíssimo”, explica.

O projeto conta com a parceria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que vai ajudar na formação de monitores que atuarão no laboratório. “Esse projeto nasceu de uma iniciativa da prefeitura de buscar uma alternativa para levar a ciência e experimentos para todas as escolas do município, especialmente as do interior. A ideia foi construir um ônibus que tivesse essa potencialidade. Nós, da Ufes, coordenamos um projeto chamado Mostra de Ciências. E a Secretaria de Educação de Conceição entrou em contato conosco buscando auxílio”, explica Gabriel Luchini, professor e coordenador do curso de Física da Ufes.

E mostrar o lado prático dos conceitos científicos em sala de aula, segundo Luchini, influencia a absorção de conhecimento. “Quando explicamos um conceito científico, ele foi elaborado ao longo de décadas e alguns são, naturalmente, complicados. E esse estudante pode ter dificuldade em abstrair, conectar conceitos diferentes. A experiência prática gera a oportunidade de dar um estímulo de aprendizagem. É um processo muito mais efetivo de trabalhar conceitos complicados, porque há outras maneiras, seja visual, seja tátil, de o estudante conhecer um fenômeno e absorver o conteúdo”.

Participam também do projeto Thiago Bueno, professor do departamento de Física, vice-coordenador do curso de Física e coordenador da mostra de Ciências da UFES e Viviana Borges, professora do departamento de Ciências biológicas e coordenadora do Laboratório de Ensino de Biologia (LEB) da Ufes.

