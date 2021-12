Natal de Luz inaugura com apresentações de músicas pela cidade de Muniz Freire

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 17

O Natal de Luz de Muniz Freire foi inaugurado na noite da última quarta-feira (15), com apresentações de músicas na Praça Divino Espírito Santo e pelas ruas da cidade. A Lira Munizfeirense animou o evento.

A apresentação começou por volta das 19h, e atraiu uma atenção e muitas palmas de quem assistia, Depois da banda, teve uma apresentação especial da Orquestra de Cordas.

De acordo com o maestro Giovane Anacleto de Farias, responsável pela orquestra, essa foi a primeira apresentação com a presença de público, desde o início da pandemia.

“Foi extraordinário. Foi em uma quarta-feira e a gente estava meio receoso, mas as pessoas vieram para as ruas e para praça, que está enfeitada, convidativa. Tudo somou para que o evento fosse maravilhoso e a apresentação também”, destacou o maestro.

A Lira Munizfreirense conta com cerca de 40 membros atuando na banda principal e aproximadamente 30 alunos em processo de formação. O Natal de Luz terá uma programação especial até o dia 8 de janeiro, quando encerra as atividades.

Confira a programação:

Domingo – 19/12

. 19h – Missa Campal na Praça Divino Espírito Santo

Terça-feira -21/12

. 19h – Apresentação do Coral das Crianças e da Terceira Idade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

. 20h – Apresentação do Projeto Cantarolar

Quarta-feira – 22/12

. 19h – Culto de Ação de Graças na Igreja Batista de Muniz Freire

Sábado – 25/12

. 20h – Show com grupo Viola Dourada

. 22h – Show com Raine Botelho

Feira da Amizade

Sexta-feira – 31/12

. 21h – Show com Comparsas do Forró

. 23h – Show com Michele Freire

*Feira da Amizade

Sábado – 8/1

. 19h – Sorteio do Show de Prêmios da CDL

. 20h – Show com Cristiano Costa

*Feira da Amizade

