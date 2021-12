Multivix inaugura primeira clínica odontológica em Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 75

Advertisement

Advertisement

A Multivix de Cachoeiro de Itapemirim inaugurou, na quarta-feira (2), suaa clínica odontológica no bairro Monte Belo. O empreendimento, batizado com de José Paulo Jorge, fica anexo ao campus da faculdade. São 18 consultórios com equipamentos de última geração.

Continua depois da publicidade

“Essa é a consolidação do compromisso que a faculdade Multivix tem com Cachoeiro de Itapemirim, em entregar um seviço de ensino de qualidade para o curso de Odontologia e também contribuir com a saúde oral das pessoas de baixa renda de todo Sul do Estado”, conta o diretor-geral da unidade, Valderedo Sedano.

O atendimento será realizado para adultos e crianças com um valor simbólico de consultas. Os pacientes poderão realizar os seguintes serviços: profilaxia; tratamento periodontal; restaurações; exodontias; tratamento endodôntico e próteses.

1 de 15

“Os atendimentos serão feitos por professores, mestres, doutores e alunos, que poderão ampliar o processo de ensino-aprendizagem na prática clínica”, explica a coordenadora do curso de Odontologia na Multivix Cachoeiro de Itapemirim, Cynthia Moura Louzada Farias.

Continua depois da publicidade

Os agendamentos poderão ser realizados a partir do mês de janeiro e os atendimentos acontecerão em fevereiro. “Estamos muito felizes com mais esse feito da faculdade Multivix. Não temos nada parecido em nossa região e é um privilégio muito grande sermos pioneiros nessa ação que vai ajudar tantas pessoas”, finaliza Valderedo.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].