Mulher desaparece e família busca por notícias em Venda Nova do Imigrante

A família de Rozania das Graças da Silva está em busca do paradeiro dela. Segundo a filha, Ellen Rocha, a mãe saiu de casa neste domingo (12), entre 10h20 e 10h40. Ela foi vista pela última vez em sua residência, no bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante, onde mora com o marido.

“No momento em que ela saiu, ele não estava em casa. Então, ela me mandou uma mensagem dizendo que sairia para orar. Depois, eu enviei uma outra mensagem, mas ela não visualizou. Desde então não a vimos mais”, conta Ellen.

A família está em busca de imagens de câmeras de segurança instaladas em casas e comércios próximos à residência de Rozania, mas ainda não tiveram sucesso. Eles também já fizeram o boletim de ocorrência na Delegacia de Venda Nova do Imigrante. “Estamos muito preocupados, pois ela teve depressão profunda após a morte de minha avó. Então, pedimos a ajuda de quem a viu para que entre em contato conosco”, pede a filha.

