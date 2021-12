Motorista perde controle do carro e capota na estrada que liga Dores a Guaçuí

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 345

Um acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (3), na BR 482, na estrada que liga Dores do Rio Preto a Guaçuí. O fato aconteceu por volta das 15h, quando o motorista perdeu o controle do carro e capotou nas margens da via.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista seguia sentido Dores x Guaçuí, quando aconteceu o acidente. Foi necessário que a equipe imobilizasse o automóvel para que fosse retirada a vítima com segurança da situação, que era considerada de risco.

Após o socorro, a vítima foi encaminhada com vida para o pronto socorro de Guaçuí e ficou sob os cuidados médicos. O Corpo de Bombeiros pede aos motoristas para que tenha maior atenção ao volante e redobre os cuidados em períodos de chuva, pois qualquer descuido pode causar acidentes.

