Moradores de Venda Nova reclamam de infestação de moscas; prefeitura diz que tomou providências

Por Fernanda Zandonadi

Moradores da comunidade de Viçosinha, em Venda Nova do Imigrante, reclamam da infestação de moscas na região, que já ocorre há alguns meses. Há, ainda, relatos do problema em outras regiões da cidade. “Natal deste ano vai ser complicado. Como fazer uma ceia se elas pousam em nossos pratos e caem em nossas jarras? Além de ser alto nojento, é questão de falta de respeito com os cidadãos, é questão de saúde pública. Comprometem nossa higiene e trazem doenças. Não houve nenhuma mudança na situação das moscas, que a cada dia aprecem mais”, postou uma moradora, nas redes sociais.

Procurada, a prefeitura informou que tem adotado medidas administrativas para solucionar o caso. “A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde, tem adotado medidas cabíveis quanto à situação das moscas nas localidades de Viçosinha, Camargo e Lavrinhas. A fiscalização nas granjas cujo licenciamento ambiental compete ao município, tem ocorrido de uma a duas vezes por semana, visando ao acompanhamento das medidas que estão sendo adotadas pelos empreendimentos para o controle de larvas e moscas”.

Em relação à granja localizada na Viçosinha, segundo a nota da prefeitura, “devido ao descontrole na população de larvas e moscas e ao descumprimento de outras exigências, a Secretaria de Meio Ambiente aplicou Auto de Multa Simples, Auto de Multa Diária e Termo de Embargo/Interdição solicitando a desmobilização do empreendimento e a retirada das aves. A total retirada das mais de 60 mil aves deveria ocorrer até o dia 22 de outubro de 2021, entretanto, a granja apresentou recurso administrativo ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico (Comdemasa). Conforme legislação, o Comdemasa decide, em última instância, sobre as penalidades aplicadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Em reunião realizada no dia 10/11/2021, os conselheiros decidiram pela manutenção dos autos de multas e pela suspensão do Termo de Embargo/Interdição que exigia o fechamento da granja”.

A nota continua, falando da suspensão do termo de embargo. “Após a suspensão do Termo de Embargo/Interdição, a fiscalização fez novas exigências para adequação no controle de larvas e moscas. Em vistoria realizada na semana passada e nesta semana (21 e 22/12), foi verificado que as medidas atualmente adotadas estão sendo eficientes para o controle de larvas e moscas no empreendimento. A última vistoria foi feita, inclusive, com o acompanhamento de um representante da comunidade, que constatou que o quantitativo de moscas dentro da área do empreendimento é inferior ao existente na comunidade da Viçosinha, o que mostra que o controle atualmente praticado está tendo efeito”.

A prefeitura salienta ainda que, apesar de o controle na granja atualmente estar sendo eficiente, devido ao ciclo de vida da mosca ter duração de 30 a 45 dias, o quantitativo de moscas na comunidade ainda é significativo. “Assim, ações complementares à fiscalização na granja precisam ser executadas. Dessa forma, para quebrar o ciclo de reprodução, orienta-se que a população mantenha os ambientes próximos às residências limpos, livre de matéria orgânica; realizem pulverização com produtos recomendados nas criações de porcos, galinhas e bovinos; mantenha os ambientes de animais domésticos limpos e livres de fezes; além de manter a lixeira sempre tampada e colocar o lixo para coleta somente nos dias e horários pré-determinados. Ressalta-se que mesmo que a população de larvas e moscas atualmente esteja sob controle na granja, a fiscalização no empreendimento permanecerá com a frequência semanal, pois devido ao período favorável (calor e umidade) para proliferação desses insetos, a situação pode mudar. Na esfera administrativa, a Secretaria de Meio Ambiente tem adotado todas as medidas cabíveis para exigir o controle adequado de pragas nas granjas, visando minimizar o mal-estar na população do entorno. Ressaltamos ainda que a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante tem adotado todas as medidas possíveis dentro de sua competência”.

