Mãe e filho de 7 anos morrem após motorista bêbado invadir ponto de ônibus às margens da 101, em Iconha

Uma mulher de 39 anos e o filho dela, de apenas sete, morreram atropelados, na tarde deste domingo (12), na BR 101, em Iconha. O acidente ocorreu a 300 metros do trevo que dá acesso a Piúma. Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 22 anos, estava bêbado.

Juliana Lacerda de Oliveira, e o filho, Robson de Oliveira Ferreira, estavam à espera de um transporte para irem à igreja, quando o motorista do Volkswagen Gol perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu contra o ponto de ônibus onde as vítimas aguardavam.

A criança morreu no local do acidente, já a mãe e o motorista foram socorridos para o pronto socorro de Iconha, no entanto, Juliana morreu pouco depois de dar entrada na unidade. Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram até o hospital e fizeram o teste do bafômetro no rapaz, que resultou 0,53 miligramas de álcool por litro de sangue.

Motorista espancado e confusão em hospital

Populares e parentes de Juliana e Robson ficaram revoltados após constatar que o condutor do carro havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e o agrediram. Houve confusão no momento em que as equipes de socorro chegaram para buscar a mulher e o motorista. Essas mesmas pessoas quiseram, ainda, invadir o pronto socorro, onde o suspeito do acidente estava recebendo atendimento médico.

Os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Já o motorista foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro, onde permanece internado e sob escolta de policiais militares.

