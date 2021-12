LUSB conquista o vice-campeonato da Liga Espírito Santo de Basquete

Por Redação - Redação 16

As equipes Sub-17 e Sub-20 da Liga Urbana Social de Basquete (LUSB), de Cachoeiro de Itapemirim, disputaram no fim de semana, em jogos realizados na Grande Vitória, as finais dos campeonatos Estadual e Liga Espírito Santo.

O Sub-17 disputou o terceiro lugar do Campeonato Estadual e fez uma boa partida. Porém, errou nos minutos finais, perdendo o jogo contra a equipe do Saldanha da Gama pelo placar de 66 a 63, ficando na quarta colocação.

O Sub-16 terminou a Liga Espírito Santo na terceira posição, definida pela classificação por pontos das equipes no final do campeonato.

Já o Sub-20, formada na maioria por atletas do Sub-17, disputou a final da Liga Espírito Santo contra o CETAF de Vila Velha. Com uma atuação abaixo do seu potencial, os atletas de Cachoeiro não conseguiram vencer o jogo, placar final 57 a 36.

O destaque da partida foi o atleta da LUSB, Thyago Baiense, que foi eleito o melhor Ala da Competição.

A LUSB recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também através de incentivo fiscal pelo FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e é patrocinada pelo Banestes, Colégio Jesus Cristo Rei, BRK Ambiental e Prefeitura de Cachoeiro.

