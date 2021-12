Jovem que morreu em acidente na 482, em Cachoeiro, era de Ibitirama e tinha 18 anos 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 717

A jovem que morreu em um acidente, na tarde deste sábado (11), na BR 482, no trecho que corta a localidade de Pacotuba, interior de Cachoeiro de Itapemirim, foi identificada. Diene Keli Neves da Silva tinha 18 anos e era moradora de Ibitirama, na região do Caparaó. O motorista e outras duas mulheres que também estavam no carro foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia do município.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no quilômetro 44,7 da rodovia, por volta das 13h40. O condutor do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra um mourão (estaca de madeira). O carro ficou tombado às margens da rodovia. Diene morreu antes de o socorro chegar.

O corpo de Diene Keli foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim de onde foi liberado para a família. O velório está sendo realizado na capela mortuária de Ibitirama e o sepultamento está marcado para às 17h, no cemitério municipal.

