Jovem é atropelada por moto no Centro de Cachoeiro

Uma jovem foi atropelada no fim da tarde desta quarta-feira (8), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Ela tentava atravessar a rua Coronel Francisco Braga, próximo a Estação Ferroviária, quando foi atingida pelo motociclista. Uma equipe do Samu fez o socorro da vítima e a levou para a Santa Casa de Misericórdia. O condutor da moto foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. Já a moto foi removida para o pátio credenciado ao Detran porque estava com licenciamento atrasado. Ele sofreu ferimentos leves e não precisou de atendimento médico.

