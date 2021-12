Jerônimo Monteiro: Audiência vai receber sugestões para criação do Monumento Natural Maciço das Andorinhas

Por Basílio Machado - Basílio Machado 19

Será realizada nesta quarta-feira (22), às 9h00, a Audiência Pública (AP) para recolher propostas ou sugestões para o processo de criação da Área de Proteção Natural (APA) Maciço das Andorinhas, em Jerônimo Monteiro. A iniciativa é da Prefeitura Municipal, que conta com a parceria do escritório do Incaper local na organização do evento.

O Maciço das Andorinhas é composto por quatro formações rochosas do município de Jerônimo Monteiro. São elas as pedras da Parada Cristal, das Duas Irmãs e das Andorinhas. O local serve de habitat para algumas espécies vegetais em extinção, raras e endêmicas (que só ocorrem ali).

Segundo a engenheira florestal Marianna Prata, que coordena o escritório local do Incaper, a intenção de se criar a unidade de conservação na categoria de Monumento Natural se justifica pelo fato de não haver necessidade de desapropriações. “É o modelo mais simples, já foi feito em Muqui, na Pedra da Torre, que está sob responsabilidade do Instituto Estadual do Meio ambiente (Iema). Essa daqui será municipal” – disse.

Marianna Prata acrescenta que o primeiro passo para a criação da APA já foi dado. Foi contratada uma Empresa Júnior dos alunos de Engenharia Florestal da Ufes para fazer os estudos e levantamentos da área a ser compreendida pela APA. Os recursos para o pagamento desse trabalho e do Plano de Manejo da unidade foram assegurados pela Câmara de Compensação Ambiental (CCA) do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema).

Segundo a engenheira florestal, o Plano de Manejo é que vai definir os limites e a forma de gestão da APA. “Por exemplo, como o turismo poderá ser explorado, o que vai poder ou não ser feito no local, e as demais ações importantes para a conservação e preservação do maciço” – explicou.

